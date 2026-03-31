PNB de Margarita estrena talonario de multas que no usaba desde 1999

Estrenar zapatos, boxers o incluso amante son algunos de los placeres más ricos de la vida, superado sólo por estrenar un talonario de multas. Así lo comprobó el oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Jeffrey Jeffren Pérez Pérez, quien desempolvó su reluciente talonario de 1999 gracias a las nuevas tarifas establecidas en la Isla de Margarita.

“De verdad que felíz y contento, ciudadano, de poder implementar mis habilidades escriturísticas para redactar y sancionar las debidas multas de tráfico como tal”, le comentó el oficial Pérez Pérez a nuestro pasante subpagado, quien estaba detenido en la alcabala. “Como podrá observar a través de sus órganos oculares, este deslumbrante talonario edición exclusiva 1999 está en perfectas condiciones físicas, un artículo casi que de colección de museo, pues, ¿verdad? Bueno, así mismo de igual manera en dicho modo como tal, procederé según establece la ley orgánica del código penal del tránsito vehicular automovilístico a redactarle la susodicha multa apenas finalice la lectura del libro Mi Jardín, con el que me encuentro aprendiendo a escribir en estos instantes”, explicó el oficial, antes de matraquear a nuestro pasante subpagado y pedirle a ChatGPT que le redactara la multa igual.