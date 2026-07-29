Para evitar más daños por los apagones Maracaibo funcionará a pilas

El día a día del maracucho ya no son los patacones, gaitas todo el año y cosplays de Betulio Medina. Venidos a menos por la crisis eléctrica chavista ahora la rutina del marabino es cocinar con el sol y una lupa y maldecir a Maduro todo el año por lo que los ciudadanos han decidido cortar su dependencia a la energía eléctrica y funcionar a pilas triple A.

Entre cables, linternas y carritos a control remoto a los que les sacaron las pilas, el ingeniero eléctrico maracucho Zeus Otoniel Jaramillo devolvía la esperanza a sus compatriotas: “Esto ya no se aguantaba más, la vaina está más dura que una arepa vieja y hasta la mujer mía se puso como Schwarzenegger de tanto darle al abanico. Así que llamé a mi primo Hermógenes y nos inventamos esta vaina para no depender de ningún trimardito político. Le metemos ochenta y tres pilas triple A en el culo a aquel guajiro de allá y con unos cables que le amarramos a las tetillas prendemos toda verga, hasta el puente sobre el lago brilla de colores y los jodedores de Barrio Obrero le conectaron un equipo de sonido, pura ingeniería guajira de la más alta calidad”, aseguró Jaramillo antes de ser detenido por la GNB por el presunto delito de magia negra.