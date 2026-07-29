Relación a distancia cumple dos felices años llevando cachos

Las celebraciones en el palacio de Afrodita estallaron esta mañana para conmemorar la hermosa relación a distancia entre el joven David Castillo y su novia Michelle Duarte, la cuál cumplió dos felices y hermosos años en donde han sabido sobrellevar la distancia con resiliencia, madurez emocional y haciéndose los locos con todos los cachos que han llevado.

Castillo, quien conoció al amor de su vida chateando por VenApp, nos ofreció detalles sobre esta historia de amor: “Puede que nos hayamos conocido por internet, pero la chispa que sentimos fue 10 veces más grande que la del transformador que me dejó sin luz por 4 días. Gran parte del secreto para una relación a distancia tan duradera es tener planes a futuro y una vida sexual sana, por ejemplo, hacemos sexting, que es como la paja pero con más pasos y el teléfono más pegajoso, practicamos el kamasutra por WhatsApp y últimamente estamos probando hacer role play en Habbo Hotel. Además le monto cacho todos los fines de semana, pero no le digan nada”, confesó Castillo al final, sin saber que Michelle tiene una relación de 7 meses con un Australiano de 8 metros.