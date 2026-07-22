CICPC advierte que estafas solo pueden ser perpetradas por agentes autorizados del CICPC

Las estafas dejan dividendos y el cuerpo lo sabe, concretamente el Cuerpo de Impulsar Contrabando, Palizas y Chantajes (CICPC), el cual ha recordado al público general que el monopolio de ese negocio pertenece a los agentes de la institución.

El comandante del CICPC y estafador profesional, Rafael Jiménez Jiménez, comentó: “Los ciudadanos de tipo estafadores tienen que saber que los estamos vigilando, luego no los quiero ver llorando cuando les pongamos los ganchos por el delito de usurparnos el negocio. Si usted quiere emprender en el área de la estafa tiene que hacer su curso de tres días para ser agente del CICPC y ahí tendrá su licencia, su pistola y su chimó de reglamento; de lo contrario, le daremos una sanción de tipo coquero. ¿están claros? Suéltale”, concluyó Jiménez Jiménez, a quien su mujer lo engaña con un miliciano.