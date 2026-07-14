El día de hoy, familiares de los afectados del terremoto denunciaron ante la única cámara de televisión que escapó a los controles del Gobierno la ausencia de los cuerpos de seguridad en las labores de rescate. Al igual que Franklin Vírgüez, los vecinos tomaron las acciones con sus propias manos: enterraron decenas de pollos en brasa entre los escombros, activando el único protocolo que hasta ahora ha demostrado ser efectivo para motivar a las autoridades.

La medida funcionó. Testigos aseguran que luego de su desesperada acción, el sitio de la tragedia se llenó de funcionarios de los cuerpos de seguridad. Un vecino de Macuto aseguró que por ese sector no veían un uniformado desde que encontraron a Tibu con 7 prepagos y 8 kilos de Tusi durante las celebraciones del título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

Sin embargo, ninguna estrategia fue tan efectiva como el rumor que corrieron los vecinos de que habían estudiantes universitarios protestando entre los escombros; técnica que logró que la Guardia Nacional Bolivariana, por primera vez, movilizara maquinaria de todo el país para encontrarlos y reprimirlos lo más rápido posible.