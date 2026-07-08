El terremoto en números

Mientras esperamos que Delcy y Jorge Rodríguez terminen de ver el Mundial antes de ponerse a trabajar y ofrecer un balance sobre el verdadero daño que dejaron los terremotos del 24 de Junio en el país, nuestro equipo de expertos decidió recopilar información de interés público para medir en números el impacto de la catástrofe:

5 las siestas que se toman los soldados del ejército al día

300.000 bolas de funcionarios rascadas mientras los venezolanos hacían todo el trabajo

6.873 las veces que VTV ha transmitido El Chavo en vez de dar noticias

3 pajúos arrechos porque no les recibieron los boxers con huecos que donaron

1 reconciliación entre Hector el Father y Tito el Bambino para enviar ayuda a Venezuela

0 bailes de Michelo, gracias a Dios

261 agentes especializados del CICPC escarbando entre los escombros para rescatar dólares ajenos

16 funcionarios en FUNVISIS buscando en Wikipedia la palabra “sismo”

30.000.000 de venezolanos convencidos que Tsunami hizo más por las víctimas que el gobierno

Apoya a las víctimas del terremoto

Recuerda que hasta el apoyo más pequeño puede hacer una diferencia enorme.

Estas son algunas organizaciones ayudando y trabajando en las zonas afectadas:

Yummy Rides: dona.yummyrides.com

Cáritas de Venezuela: caritasvenezuela.org

World Central Kitchen: donate.wck.org