Regresan cargamento de mocasines rojos donado por Tarek William Saab

Un centro de acopio en la ciudad de Caracas rechazó un cargamento de cinco mil pares de mocasines rojos, donados por el ex Fiscal General de la Republica Tarek William Saab, y se exigió dignidad para las víctimas, quienes tienen derecho a vestir decentemente y salir a la calle sin que los confundan con un dominicano.

Además, se regresaron otras prendas donadas por Saab, entre las que destacan 300 pantalones tubito, una colección de bufandas con patrón de camuflaje rosa y unas 200 franelas estiradas de Zara kids.

Sin embargo, el centro de acopio agradeció las correas Gucci donadas, ya que las hebillas servirán de budare para montar arepas para las cientos de víctimas de la negligencia del estado.