CICPC despliega su división de mezclar anís con tang

El Cuerpo de Invitaciones Criminalísticas Para el Chikilukeo (CICPC), sigue evolucionando en la promoción del libre derecho al malandreo a lo largo del territorio nacional, esta vez con la inauguración de su nueva división para la correcta mezcla del anís con tang para el disfrute de los funcionarios de la patria.

Desde una camioneta oficial con asientos felpudos color rojo, el director de la institución, Douglas Rikikito, anunció el nuevo avance de la patria de Bolívar y Aran: “Que lo que, manaos, ahora sí se prendió el beta como tal persé, y es que estamos en la inauguración de tres nuevas divisiones del CICPC, la división del anís con tang, la división de llamar a las niñas malas y la división de cogerle la mujer a los Sebin ¡escuchala que no eres solda (sic), chamita! Los cuerpos de seguridad del estado ante todo tienen que tener seguridad, ¿y qué da más seguridad que par de tragos criminalísticos como uno?, exacto, andar arrebatao y embichao, tan claros que así es mejor porque uno rascao maneja más fino, ¿si me entiendes? porque yo creo que no lo entendiste y tampoco te lo voy a explicar, suéltale” concluyó Douglas Rikikito mientras hacía trompitos con la camioneta del estado.