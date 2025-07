Joven que descargó juego en el teléfono lleva 3 días viendo una publicidad

Un lamentable hecho ocurrió en la ciudad de caracas luego de que el joven Edgar Guillen fuera víctima de la playstore de su teléfono PocoLabubu4Kphone_oficial5G, que tras descargar el videojuego Peruanario quedó atrapado en una publicidad sin fin que lo ha retenido retenido por 3 días sin poder jugar.

Los familiares de la víctima lamentan los hecho y esperan que las autoridades lo ayuden a rescatarlo de semejante estafa: “Mi hijo se la pasa pegado al celular, pero esta vez es distinto, él quería bajar un jueguito para divertirse y apenas abrió la aplicación empezó a rodar una publicidad sobre otro jueguito y otra y otra y otra… todavía no ha podido jugar pero el insiste que ya casi y no quiere salir de la aplicación para no perder todo el esfuerzo que ha hecho. Yo quiero hacer un llamado a la división de apps de la policía para que me rescate a mi muchachito, yo lo extraño, ni cuando descubrió la paja estuvo tanto tiempo pegado al celular” aseguró la madre de la víctima quien minutos luego de la declaración volvió a su cuarto a completar el nivel 9.999.999.999 de Candy Crush.