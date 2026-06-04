Minions de visita en Guanare terminan convertidos en sancocho

El equipo de redacción de El Chigüire Bipolar se une al luto de la familia Minionesa y diversos supervillanos que trabajaron de cerca con los Minions como Gru, Stalin y Super Bigote, tras el trágico fallecimiento de Kevin, Stuart y Bob durante su reciente visita a la localidad de Guanare, donde fueron confundidos por un animal silvestre y convertidos en sancocho.

Enviamos a nuestro pasante disfrazado de chigüire hasta el lugar de los hechos –con la esperanza de que le pase lo mismo y no tengamos que pagarle prestaciones–, donde tomó las declaraciones del señor Adalberto Ordoñez, quien presenció, participó y sazonó el suceso: “La verdad. hermano mío, yo pensé que esos bichitos eran como una lapa radioactiva por culpa de toda la contaminación, esa que hay hoy en día, y como nadie entendió que querían decir con ‘tatata bala tú’, pues los metimos al sancocho, compadre. Me disculpo si tenían familia, pero yo les pregunto, si supuestamente es tan malo comer Minion, ¿por qué ese papoi estaba tan rico? Yo creo que Dios los trajo a este mundo para ser alimento, no para ser ayudantes de Netanyahu”, detalló Ordoñez, mientras se quitaba un meñique de Stuart de entre los dientes.