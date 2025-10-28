MLB obliga a Ohtani a batear con palo de escoba para hacer más competitiva la Serie Mundial

La Major League Baseball (MLB) acaba de anunciar su decisión de obligar a la estrella de los Dodgers de los Ángeles y único beisbolista que no bebe antes del juego, Shohei Ohtani, a batear con un palo de escoba. Esto con el objetivo de que la Serie Mundial mantenga su competitividad, dándole oportunidad a los otros equipos de ganar.

El comisionado de la MLB, Robert D. Manfred Jr. Senior, ofreció más detalles acerca de la decisión: “Tal vez pueda parecer injusto obligarlo a batear con un palo de escoba, pero nadie está considerando todos los jugadores que llegan llorando a sus casas cada noche después de enfrentarse a este japonés de 1.90cm. Ni pensando en los millones de fanáticos que dejan de ver a sus equipos cuando juegan contra los Dodgers porque saben que Sho Time va a meter jonrón, strikeout, carrera, gol, tiro libre, penal y touchdown. Por este motivo también decidimos que va a pitchear con las manos amarradas a la espalda, usando mocasines sin media para eliminar cualquier ventaja y usando hilos porque seguramente se verá divino”, confirmó Jr. Senior, mientras Ohtani llegaba para prepararle el desayuno a todo el equipo.