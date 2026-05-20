Chamo espera a ver quién es el favorito en el Mundial para inventarse un bisabuelo y apoyarlo

El joven margariteño Guillermo Herrera, de 19 años, ha sufrido tanto con los partidos de la Vinotinto y de la selección de snowboard venezolana, que ha tomado la decisión de blindarse contra la decepción para apoyar al equipo que resulte favorito en el Mundial 2026 e inventarse un bisabuelo de la nacionalidad del equipo para sentir que rinde tributo a sus raíces.

Mientras espera que inicie el torneo y se definan los líderes de cada grupo, Guillermo ordenó las franelas de al menos 12 selecciones y pretende devolver el pedido de las que vayan perdiendo: “No lloro más frente al televisor como un huevón, chico, en lo que yo vea que un equipo está agarrando fuerza me invento un bisabuelo holandés, brasileño o de donde sea y me pongo a chapear. Ya tengo la mentira montada, si es Alemania soy Guillermo Sntizel, si es Brasil yo seré Guillermininho y si es España pues me cambiaré el nombre a Guillermo Mohamed, pero este año gano y salgo a la plaza que sea a celebrar, lo juro por mi bisabuelo, en paz descanse el señor Cristiano Ronaldhino Di María Von Yamal”, concluyó Guillermo quien días anteriores montó un árbol genealógico con las barajitas del Mundial.