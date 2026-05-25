Chavista exige recuperar la soberanía para volver a ser colonia cubana
Las bases del chavismo se tambalean ante el dominio norteamericano al régimen de Delcy Rodríguez, por lo que el chavista rodilla en tierra y rodillas llenas de tierra, Astroberto Chirinos de 55 años, exigió a sus líderes recuperar la soberanía para volver a ser colonia de Cuba.
Desde la sede del PSUV de su municipio, su casa, Astroberto denunció: “Presidenta albañil Dersi Rodrigue (sic), ya basta de venderle petróleo a los gringos a cambio de dinero, cuando podemos regalarlo a los cubanos a cambio de que nos escupan en la nuca. Extraño a mi médico cubano de confianza que me curaba la fimosis con una botella de aguardiente, eso sí era vida. Nosotros no somos colonia de nadie que no sea cubano, ruso, iraní, chino o un honesto empresario colombiano, así que me hacen el favor y expulsan a los gringos con ayuda de nuestra milicia y sus palos de escoba, y me ponen a un cubano a maltratarme así rico como me gusta”, aseguró Astroberto antes de que se le fuera la luz por 8 horas en su casa.