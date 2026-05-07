Nueva temporada de la casa de Alofoke se grabará en el vestuario del Real Madrid

Florentino Pérez y Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, llegaron a un histórico acuerdo para grabar la nueva temporada de La Casa de Alofoke en el vestuario del Real Madrid, aprovechando los incesantes dramas que se viven en Valdebebas como la pelea de chuzos entre Valverde y Tchouaméni, que resultó con un fuerte dolor de culo de Mbappé.

Conversamos con Javier Jaime Jaimes, jardinero, cocinero, fisioterapeuta y astrólogo del club, quien nos ofreció más detalles acerca de los fuertes momentos de tensión que se han vivido dentro del vestuario: “Díganle a Alofoke que venga rápido y monte las cámaras, porque esto está mil veces mejor que las Kardashians, Jersey Shore o Acarigua Shore juntos. Ayer Valverde y Tchouaméni tuvieron una batalla de chuzos porque el uruguayo acusó al francés de ser guyanés… Hermano, hubo sangre, huesos y tendones volando por el vestuario, todo esto mientras Rüdiger le rompía los huesos de las piernas a Carreras. Eso sí, te digo una cosa, la policía debería visitar la casa de Rüdiger, ¿oíste? Porque Dexter se queda corto con ese psicópata”, reveló Jaimes, mientras preparaba el sepulcro para Mendy, quien silenciosamente falleció sin que nadie se diera cuenta.