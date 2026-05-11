Jugadores del Real Madrid anuncian sus carreras como solistas

Luego de los últimos resultados, la difícil convivencia y la mala interpretación de lo que Mbappé entiende por transición, toda la plantilla del Real Madrid anunció esta mañana que abandonan el formato de “equipo de fútbol” para perseguir sus respectivas carreras como solistas.

En su paso por la “zona mixta”, la favorita del astro francés Kylian Mbappé, este declaró lo siguiente: “Michael Jackson salió de un grupo, también lo hicieron Harry Styles y Sixto Rein, a todos les fue bien. Es una decisión que varios de los futbolistas del Madrid decidimos tomar, Vini Jr, Rodrygo, Valverde, casi todos creemos que irnos por una carrera solista es lo mejor, menos Lunin que se quedará en el equipo porque esta vez sí verá minutos. No es una locura que una persona sola gane una Champions, ahí está Cristiano en 2017, o el árbitro en esa final del Madrid contra el Liverpool. Sin compañeros de equipo todas las decisiones las tomas tú, es como ser tu propio jefe”, concluyó Mbappé mientras publicaba en Instagram el fichaje de Mbappé por el Mbappé FC.