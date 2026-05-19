Prepagos de Miami celebran convocatoria de Neymar

La comunidad prepaguil de Miami y sus adyacencias celebra hoy la convocatoria del futbolista brasileño Neymar Jr. a participar en el mundial 2026, garantizando así un flujo de dinero importante para las trabajadoras sexuales de la ciudad y un aumento considerable del PIB del estado de La Florida.

Desde la sede del gremio de prepagos en Miami, un McDonalds en South Beach, su presidente, la señora Galaxy Pleasure, celebró: “Oye, chico, pero que buena noticia nos están dando hoy aquí. Ese Neymar gasta como si culiar sumara a las estadísticas para el Balón de Oro, y nosotras contentas porque nos vamos a llenar de dólares para seguir impulsando la economía de esta bella ciudad, ya que nos pusimos a sacar cuentas y con lo que nos vamos a ganar cada una de mis chicas va a poder construir su propio Hard Rock Stadium, eso es casi el doble de lo que se ganaba en la época de Ronaldinho o en el gran boom de ex gerentes de PDVSA en Miami, eso sí era vida” concluyó Galaxy Pleasure quien ya debe ese dinero porque financió un Corolla 2027 a 6700 cuotas.