Lula afirma que conflicto en Venezuela se resuelve dialogando hasta que no queden opositores

El presidente brasileño y ex-convicto, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en una entrevista imparcial en MaduroTV+ que la solución al conflicto político en Venezuela se resuelve dialogando, meditando y “dejando a Maduro ser” hasta que no queden opositores libres en el país que puedan quejarse.





“Si ya no hay nadie quejándose entonces ya no hay ningún problema, es muy sencillo”, afirmó el mandatario y compañero de Warzone de Maduro. “La solución es sentarnos en una mesa de diálogo con un Old Parr, unos tequeños y una garotas, que la oposición exprese sus opiniones que igual van a ser ignoradas, y esperar a que lentamente todos mágicamente terminen presos uno por uno, y ya. Se acaba el conflicto, ¿sí o no? Todos felices. Bueno, menos la oposición, pero ellos siempre están quejándose y quejándose por la democracia y no sé qué cosas más, entonces no importa. Al final yo creo que el problema son ellos por fastidiosos, ¿no les parece? Nada de esto estaría pasando si simplemente todos fueran chavistas”, concluyó el mandatario.