El presidente, Rey y Ayatola de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se pronunció acerca de los recientes bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel contra uno de sus aliados globales, Irán con un: “Qué vaina, vale, cónchale, de verdad, ¿no? Pero bueno”.

«Es que fíjate tú cómo está la cosa hoy en día, ¿verdad? Por eso es que a mí nunca me ha gustado mucho eso de la guerra», continuó Putin, quien lleva años en guerra con Ucrania para robarle dos centímetros de territorio. «Alí Jamenei era buena gente y todo, a veces jugábamos Counter Strike donde jugábamos terroristas contra israelíes mientras planeábamos cómo hacer el mundo cada vez peor. Yo le dije que cualquier vaina él contaba conmigo y aquí estoy, defendiéndolo espiritualmente. Ahorita prendo unas velitas por él, un palo santo, un hachís, no sé muy bien qué hacen por allá, pero lo importante es la intención. Cónchale vale, qué lástima que nunca me dio su receta para los shawarmas», concluyó Putin, mientras defendía militarmente Irak en una partida de Modern Warfare.