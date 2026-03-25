La Asamblea Nacional chavista —No confundir con la AN real, ni con la Asamblea Nacional (E), ni con la AN remasterizada— dió a conocer a través de su presidente, Jorge Rodríguez, que no han conseguido quien pueda ocupar los zapatos del ex Fiscal General Tarek William Saab porque nadie está dispuesto a usar esos horribles Balenciaga rojos.

Los días en el hemiciclo de la Asamble Nacional transcurren entre lecturas de perfiles de LinkedIn, diputados postulando familiares para enchufarlos e intentos fallidos de photoshopear los zapatos Balenciaga de Tarek para que no se vean tan espantosos. “Queremos informar ante los diputados, diputadas y diputones de la República que se prorroga el lapso para postulaciones de candidatos a Fiscal General hasta el día viernes que toca beber, o hasta que se consiga a alguien dispuesto a ponerse en ese par de peluches que Tarek usaba en los pies. Lamentablemente es un requisito obligatorio para suavizar la transición de un fiscal represivo a otro fiscal represivo pero que le caiga bien a Trump. Sin embargo, Tarek fue muy amable de dejarnos otras opciones, como estos Jump bañados en oro blanco, estas chanclas petroleras Golden Goose con pecueca y unas botitas Versace que parece que se las robó al Power Ranger azul, así que si hay algún interesado con cero escrúpulos que quiera ponerse en sus zapatos me avisa y le cuadramos una vainita”, concluyó Jorge Rodríguez antes de iniciar la votación para revocar los miércoles de choripanada y whisky en el hemiciclo.