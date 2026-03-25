AN no logra encontrar a alguien que se ponga en los zapatos de Tarek William porque nadie quiere usar Balenciagas rojos
La Asamblea Nacional chavista —No confundir con la AN real, ni con la Asamblea Nacional (E), ni con la AN remasterizada— dió a conocer a través de su presidente, Jorge Rodríguez, que no han conseguido quien pueda ocupar los zapatos del ex Fiscal General Tarek William Saab porque nadie está dispuesto a usar esos horribles Balenciaga rojos.
Los días en el hemiciclo de la Asamble Nacional transcurren entre lecturas de perfiles de LinkedIn, diputados postulando familiares para enchufarlos e intentos fallidos de photoshopear los zapatos Balenciaga de Tarek para que no se vean tan espantosos. “Queremos informar ante los diputados, diputadas y diputones de la República que se prorroga el lapso para postulaciones de candidatos a Fiscal General hasta el día viernes que toca beber, o hasta que se consiga a alguien dispuesto a ponerse en ese par de peluches que Tarek usaba en los pies. Lamentablemente es un requisito obligatorio para suavizar la transición de un fiscal represivo a otro fiscal represivo pero que le caiga bien a Trump. Sin embargo, Tarek fue muy amable de dejarnos otras opciones, como estos Jump bañados en oro blanco, estas chanclas petroleras Golden Goose con pecueca y unas botitas Versace que parece que se las robó al Power Ranger azul, así que si hay algún interesado con cero escrúpulos que quiera ponerse en sus zapatos me avisa y le cuadramos una vainita”, concluyó Jorge Rodríguez antes de iniciar la votación para revocar los miércoles de choripanada y whisky en el hemiciclo.