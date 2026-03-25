Florentino Pérez, presidente del Real Madrid y hermano de Servando, ordenó la suspensión inmediata del programa de intercambio de médicos cubanos con la isla caribeña tras un caso de grave mala praxis. La medida se tomó luego de que Kylian Mbappé, quien había reportado molestias en el colon, terminara con las cuatro extremidades amputadas.

Visiblemente molesto por la trágica situación que sufrió su jugador estrella –y musa– Florentino explicó: “¡Que esto no puede ser, macho! A mi me prometieron que la medicina cubana era la mejor del mundo y resulta que ya han amputado a cuatro de mis jugadores para solucionar rápidamente que estaban un poco pasados de peso, ¡joder! Mi pobre Kylian, llegó con un poco de dolor de culo tras salir de fiesta con su novia y ahora va a tener que esperar a que durmamos a Rodrygo con el veterinario para recibir el trasplante de extremidades, pero tal vez no vuelva a ser el mismo, ¿eh? Por lo menos ya firmamos el contrato con el nuevo equipo de médicos integrales comunitarios, que se harán cargo de revitalizar a todos los jugadores del club a cambio de dos empanadas de carne mechada”, detalló Pérez, mientras los doctores de la UNEFA le extraían ambos riñones de Bellingham para solucionar su gripe.