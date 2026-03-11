EXCLUSIVA: Se filtran todas las órdenes que Maduro dejó escritas antes de ir preso
Mientras algunos chavistas cuestionan las decisiones de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez por parecer incoherentes con la ideología socialista o parecer serviles al imperialismo, la realidad es que según el gobierno, estas decisiones forman parte del gran plan maestro que Nicolás Maduro dejó escrito a crayón con su puño y letra antes de ir preso.
Por suerte, nuestro equipo de investigación logró conseguir acceso exclusivo a todas las órdenes que Maduro dejó preparadas por si Estados Unidos atacaba un 3 de enero de 2026.