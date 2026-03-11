EXCLUSIVA: Se filtran todas las órdenes que Maduro dejó escritas antes de ir preso

Mientras algunos chavistas cuestionan las decisiones de la Presidenta (E) Delcy Rodríguez por parecer incoherentes con la ideología socialista o parecer serviles al imperialismo, la realidad es que según el gobierno, estas decisiones forman parte del gran plan maestro que Nicolás Maduro dejó escrito a crayón con su puño y letra antes de ir preso.

Por suerte, nuestro equipo de investigación logró conseguir acceso exclusivo a todas las órdenes que Maduro dejó preparadas por si Estados Unidos atacaba un 3 de enero de 2026.

Metan preso a mi compadre Alex Saab y, si es posible, extraditenlo al imperio de los Estados Unidos para que podamos estar juntos de nuevo

Vayan a mi casa y saquen a Elías Jaua de su jaula para que haga sus necesidades.

Suelten a todos los presos políticos que yo mandé a meter presos para que sientan cómo me voy a sentir yo cuando salga de la cárcel

Construyan un Disneylandia en Guatire

Nicolasito, búscate un trabajo, vividor

Delcy, no olvides bloquear a Díaz-Canel de Whatsapp, Telegram y Discord.

Pongan una valla exigiendo mi liberación por donde Donald Trump siempre pasa, la autopista Valle – Coche.

Eviten a toda costa que salga GTA VI, porque si yo no puedo tenerlo nadie lo tendrá.

Hagan muchos edits míos bailando como malandrito en la cárcel.

NO VAYAN A TOCAR MI COLECCIÓN DE AMIIBOS

Poco a poco olvídense de mí, hagan como que no existo, borren todos mis murales. Lo importante no soy yo, sino la revolución de nuestro presidente obrero, Donald Trump.