Régimen cubano admite que atacó a tripulantes de lancha estadounidense porque los confundió con cubanos

Tras conocerse la noticia de que las tropas cubanas gastaron los últimos fosforitos de la isla para atacar una embarcación proveniente de los Estados Unidos, el régimen a cargo de Díaz-Canel ofreció sus disculpas y un full day en Varadero a Marco Rubio, luego de explicarle que todo fue una confusión porque pensaron que la lancha que se aproximaba a gran velocidad estaba tripulada por ciudadanos cubanos.

El ministro del Interior se excusó por el ataque asegurando que la intención de las Fuerzas Armadas cubanas era salvar a los ocupantes de la embarcación de la peor decisión de sus vidas, ya que era la primera vez en décadas que veían a alguien navegar en dirección a la isla y no en sentido contrario. “Culpo a las sanciones imperialistas, el cambio climático, la escasez de memorias RAM, los pantalones skinny y a los padrinos mágicos por esta emergencia catastrófica que nos obligó a usar las últimas dos balas que quedaban en toda la Fuerza Armada. El presidente me llamó furioso porque tuvo que poner pausa a su partida de dominó online con Daniel Ortega para atender el regaño de Marco Rubio”, afirmó el funcionario mientras pulía la colección de Rolex de Díaz-Canel.