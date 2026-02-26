Abogados de Maduro denuncian que les quieren pagar con espadas de Bolívar

‘¿De dónde saca tantas réplicas de la espada de Bolívar?’, exclamó este jueves en una rueda de prensa en Washington el abogado del exdictador Nicolás Maduro, Barry Pollack, quien denunció que su cliente pretende pagar sus honorarios legales únicamente con copias de la espada del Libertador debido al bloqueo total de sus fondos ilícitos.

Pollack, visiblemente molesto porque su bufete no ha podido cobrar dinero de la corrupción ni del narcotráfico, continuó su queja: ‘Si Estados Unidos le bloquea el dinero robado a los criminales, ¿cómo se supone que paguen su defensa? A mí ya no me caben más espadas de Bolívar en la casa, y ni siquiera sé dónde vender eso, porque están tan puteadas que ni en eBay se venden. Cuando le reclamamos a Maduro nos dijo que lo sacáramos de su cuenta del BDV, y lo que tiene son 3 piches dólares mensuales. De pana que debió haber subido esa pensión cuando tuvo el chance. Él dice que nos va a pagar cuando salga, lo que obviamente no va a pasar, así que exigimos que le devuelvan su humilde cuenta en Suiza de 9.999 trillardos para quitarle esa plata antes de que sea demasiado tarde’, concluyó Pollack antes de intentar pagar en un Starbucks con el Bono de Amor Mayor de Cilia Flores.