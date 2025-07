Situación económica obliga a pareja poliamorosa a terminar con el más pobre de la relación

Los bajos sueldos, trabajos explotadores y la hora del Aladdin en aumento son algunos de los factores golpeando el bolsillo de las parejas venezolanas, afectando incluso las relaciones poliamorosas, quienes se están viendo obligadas a volverse parejas tradicionales, terminando con el más pobre de la relación para abaratar los costos de vida.

Conversamos con Juan Lino Linares, uno de los cientos de poliamorosos afectados por esta complicada situación, quien confesó: “Hermano, la vaina cada vez está más ruda, justamente esta semana me botaron de una relación por no tener plata, aunque los coño e’ madre me metieron la excusa de que querían ‘cerrar la relación’ como si uno no supiera que son unos degenerados. Ya se acabaron los días en los que entre polvo y polvo uno terminaba metido en la casa de un matrimonio fallido que revivió las llamas gracias a ti. Hoy en día el alquiler, el mercado y los condones se pagan entre los tres y punto, sino vas pa’ fuera. De repente te invitarán a un trío o una orgía, pero solo si tienes plata para el Choconut, porque sino ya ni te escriben”, explicó Linares, quien tiene 15 años esperando que un primo le mande el pasaje para irse a España.