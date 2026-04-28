Gobierno anuncia que no aumentará el sueldo pero dará pizza los viernes

La secretaria de EE.UU. para Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció esta mañana a los trabajadores y funcionarios que el primero de mayo no habrá aumento salarial, pero que en su lugar impondrá un decreto que obliga a los empleadores a dar a los empleados pizza margarita de desayuno los últimos viernes de cada mes.

Mientras publicaba en venta el helicóptero Ferrari de Maduro para pagar su defensa, Delcy anunció: “Se vienen cosas buenas para Venezuela, porque ya los que cobran sueldo mínimo no pasarán más hambre al menos los viernes, ya que a partir de hoy es obligatorio que los jefes brinden unas pizzas margaritas. Esto es un proceso que toma tiempo, así que paciencia que cuando se den las condiciones también tendrán que comprar refresco y servilletas. Yo sé que ver a absolutamente todos los militares en camionetas del año puede dar la sensación de que malgastamos el presupuesto del estado, pero la verdad es que los militares pegan muchas rifas y el gobierno no tiene dinero como para subir los sueldos”, aseguró Delcy antes de ver la hora en su Patek Philip trufado.