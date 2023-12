Abuela logra compactar 3 toneladas de pasas en una sola hallaca

Un hecho insólito sorprendió a la comunidad científica mundial y a los habitantes de Cabimas: la señora Omaira Gómez, una abuela de 67 años, logró desafiar las leyes de la física al preparar unas hallacas con 3 toneladas de pasas en una sola de 250 gramos. El fenómeno ocurrió mientras la señora Gómez cocinaba las hallacas del 31 de diciembre y las que guardaría en el congelador para el año siguiente.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a la protagonista de esta hazaña en las residencias Guacamayas del Ávila. La señora Gómez declaró: “Ay mijo, yo no sé, a mí me encantan las hallacas con todo. Los nietos son los que se ponen a quitarle las pasas y las aceitunas. Que se vayan a comer las hallacas de la otra abuela, ah no, que no tienen. Así son los nietos, unos desagradecidos. Ahora me llaman de todas partes diciéndome que hice una cosa física muy rara. Yo no entiendo nada de eso, yo solo sé cocinar. A ver qué dicen cuando se enteren de que también metí dos gandolas de aceitunas”, dijo Gómez, poco antes de recibir el premio nobel de física por su descubrimiento.