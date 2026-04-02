Vecinos aprovechan que atraparon a malandro para hacer la quema de Judas de una vez

La economía actual ha hecho que los venezolanos no desaprovechen ninguna oferta. Este fue el caso de los vecinos de El Cují, en el Estado Lara, quienes atraparon un malandro y aprovecharon el 2×1 para hacer justicia y la quema de Judas al mismo tiempo, ahorrando los gastos en materiales.

Orlando Orozco, residente de la comunidad conocido por sus fuertes creencias religiosas, fue el primero en sugerir desnudar al criminal: “Yo sí les dije que le quitaran la ropa de una vez a ese condenado delincuente, yo mismo lo amarré con mis mecates de BDSM y le puse la mordaza en la boca para que no dijera nada. Lo apreté así bien duro contra ese poste, con unos nudos que se le marcaron los pezones pero divino”, explicó Orozco.