“Menos mal no compré un pasaje a España”, asegura chamo que tampoco tenía plata para el pasaje

Mientras la cancelación de vuelos internacionales ha afectado a miles de venezolanos y guatireños en todo el país, el joven Josef Peláez solo puede pensar en lo afortunado que se siente por librarse de todo ese trajín al no haber comprado aún el pasaje para emigrar a España, aunque la realidad es que en ningún momento tuvo dinero para pagarlo.

“Brother, menos mal, ¿oíste? Porque tengo desde 2014 planificando irme a Madrid y justamente estaba apunto, apenitas de comprarme ese pasaje”, explicó Peláez, quien es la única persona que le han cerrado 74 cuentas de Cashea por deudor. “Pero Dios sabe porqué hace las cosas, tal vez no era mi momento de irme del país, de mi ciudad, de casa de mis padres, ¿quién sabe? Igual a mí no me hace falta emigrar porque estoy full cómodo acá, por eso no tengo pasaporte, sino ya hubiera viajado por toda europa relajado. Lo que pasa es que a mí me encanta conocer mi propio país, ¿sabes? Visitar ciudades impresionantes como Cabudare, Guacara y Río Chico. Pero si quisiera emigrar igual podría, o sea estaba apuntico, ¿sí me entiendes? pero no lo necesito. Pero si me provoca yo tengo un primo que me recibe en su sofacama en Getafe. Al final me salvé, mejor para mí, pues”, concluyó el joven sin trabajo, dinero ni chinchorro donde caer muerto.