Maduro amenaza a Donald Trump con entregarle la nacionalidad venezolana

El presidente del club Buggati Caracas, Nicolás Maduro, amenazó en su alocución matutina al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, con entregarle la nacionalidad venezolana si seguía tomando acciones bélicas en contra de él y su cúpula.

Luego de pintarle un bigote con marcador a Cilia para hacerla más stalinista, Maduro amenazó a Trump: “Donald Trump nos ataca porque no sabe que ya ser venezolano es un ataque en sí mismo, así que he decidido usar nuestra arma más poderosas para reducir a las fuerzas imperialistas es darle la nacionalidad al pelucón y los marines. Así que he solicitado al TSU y la Asamblea Nacional, que soy yo mismo desde otros WhatsApps, que le de carnet de la patria y cédula venezolana y maracucha a Trump para que aprenda a no mandar a tirotear humildes pescadores en sus yates de 43 motores que jamás en su vida han conocido un buen pericazo. ¡Jansof Fishers! (Sic) ¡Yes Piss, no War! ¡Misca Musca Mickey Mouse!” Concluyó el número 1 del chavismo antes de ocasionarle convulsiones a una profesora de inglés presente.