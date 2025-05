Gobierno dona cancha de pádel a hospital

Hoy el gobierno de Nicolás Maduro y Elías Jaua donó 15 canchas de pádel, 30 tarros de Nutella usada y 10 litros de aceite para Bugatti Veyron al hospital “Santísima Virgencita de Dios y Jesucristo con Su Manto Sagrado”, donde permanecen más de 150 personas esperando a ser atendidas.

La doctora Claudia Villazmín, directora de la institución y chichera a medio tiempo, agradeció entre lágrimas de arrechera el gesto: “Quiero dar las gracias a mi comandante supremo y lord de legiones de encapuchados armados, Nicolás Maduro, por este nuevo aporte a la patria. ¿Qué harían los enfermos del hospital que necesitan insumos y atención médica urgente sin estas canchas de pádel?, ahora tendrán ese espacio dedicado para pararse ahí a toser o a llorar porque no pueden pagar una clínica y aquí no hay cómo atenderlos. Hubiera sido fino que también hubieran donado las palas y pelotas a ver si al menos disfrutan jugando sus últimas horas de vida, pero bueno, entendemos que el presupuesto nacional tiene que ir a cosas más importantes como el artista invitado del Dracufest, cosa que no critico porque no me gusta ir presa” concluyó la doctora antes de anunciar que dejaba la medicina porque ganaba más como chichera.