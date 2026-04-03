La Asamblea Nacional presidida por el pequeño alien que controla el cerebro de Jorge Rodríguez discutirá esta semana en sesión extraordinaria temas de suma urgencia para el país, como sus opiniones del nuevo álbum de Kanye, el precio de los toldos de playa en La Guaira y el lugar de construcción de la nueva Trump Tower de Caripito.

Una minuta filtrada por un diputado anónimo al que sobornamos con whisky y perico detalla los puntos a tratar en la sesión urgente, y al precio de los toldos de la Guaira se le dedicarán al menos 5 horas para plantear un control de precios que decante en una escasez de toldos, la expropiación de los toldos para que pasen a manos de un chavista que se los robe o un nuevo gran impuesto del 40% a los toldos para playas y chicheros con el fin de joder más todavía la experiencia. Miles de jubilados que cobran una miseria, enfermos sin camas de hospital y presos políticos esperan atentos a la resolución de la sesión, ya que hasta ahora no hay ningún otro tema relevante que solucionar en Venezuela.