SAIME publica lista actualizada de órganos que aceptan como canje para sacar el pasaporte

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extirpación de Órganos (SAIME) anunció esta semana una actualización de todos precios de sus trámites, incluyendo una lista detallada de todos los órganos vitales, prescindibles y robados que aceptarán como canje para tramitar el pasaporte dentro y fuera del país.

Esta información fue confirmada por el Dr. Hannibal Lecter, nuevo director de la institución, quien afirmó: “Aquí en el SAIME no nos van a perjudicar con la brecha cambiaria, nosotros vamos a actualizar los precios todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches para asegurarnos que los venezolanos se gasten hasta la última gota de su sueldo obteniendo el derecho a la identidad. Y para que no digan que somos unos desgraciados, añadimos facilidades de pago para los ciudadanos en condición de pelabolismo, como el canje de órganos vitales, entre los que están el corazón, el hígado y el crotolamo, u órganos prescindibles como el riñón, la vesícula o el cerebro, en caso de que seas hincha del fútbol nacional. También aceptamos órganos robados porque, la verdad, no tenemos moral para decir que no”, detalló el Dr. Lecter, mientras se degustaba un exquisito páncreas de gocho.