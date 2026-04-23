Esta mañana la presidenta encargada-temporal-eterna Delcy Rodríguez firmó el Decreto N° 67S1NS3M3N, publicado en Gaceta Oficial, anunciando la destitución de Antonio “El Potro” Álvarez de la presidencia del Instituto Nacional de Hipódromos (INH), lo que reveló que todo este tiempo los venezolanos tenían un ministro encargado de jugar caballos.

Conversamos con el experto en apuestas hípicas, parley y animalitos, el señor Orlando Chacín, quien esclareció la situación: “Por supuesto que Venezuela tenía un jinete de las apuestas a cargo del ministerio de jugar caballos, así como también tiene al Ministro de la Equitativa Distribución de Prepagos para el Pueblo Bolivariano, eso es de toda la vida. Pero esto va mucho más allá de los 98.500 ministerios que existen en el país, significa que el rodrigato continúa con su acumulación de poder en el país, destituyendo de importantes cargos a todo aquel que no consideren fiel a sus intereses. Sin embargo, la peor parte de esta movida política es que abre una posibilidad aún más temida por los venezolanos, que el Potro vuelva a hacer música”, concluyó Chacín, mientras apostaba todo el bono de guerra en una combinada de que el City ganaba la Premier, el Barcelona La Liga y Peñaranda otra ETS.