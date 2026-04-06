Gobierno le pide a Venezolanos que ahorren energía después de los apagones de 12 horas

La dictadora (E) de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió desde su yate con planta eléctrica que los venezolanos se sumen al plan de ahorro energético obligatorio para reducir el gasto eléctrico en un país con sitios que constantemente pasan hasta 12 horas sin luz.

Mientras su hermano Jorge terminaba la parrilla de tonina para celebrar que crucificaron a Jesucristo, Delcy se dirigió al periodista que siempre tiene amordazado en el depósito del yate: “Ciudadanos y pobres del país, me dirijo a ustedes en estos tiempos de crisis, que son siempre, para pedirles que cada quien ponga su granito de miseria para ahorrar electricidad. Resulta que después de hacer un millón de chanchullos con Corpoelec ahora de vaina y generamos electricidad, ¿quién lo diría? Toca apretarse el cinturón y que no usen la luz por lo menos 5 horas después de cada apagón, así garantizamos que los enchufados puedan seguir montando negocios con pantallas led del tamaño del Roraima para que crean que Venezuela se arregló”, concluyó la funcionario mientras cargaba su helicóptero Tesla directamente en el Guri.