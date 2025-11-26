Suspensión de vuelos obliga a venezolanos a aprender a volar

El cielo es el límite, a menos que una batería antiaérea diga lo contrario, y ante la suspensión de vuelos de varias aerolíneas en Venezuela, incluyendo Aeroexpresos Ejecutivos, por tensiones entre EE.UU. y los soldados de Nicolás Maduro, los venezolanos han tenido que desarrollar alas y aprender a volar para huír de la crisis chavista y el exceso de tiendas MultiMax.

José Moros, un caraqueño de 27 años con cara de 45 años, fue el primero en desarrollar esta técnica y ya cuenta con más de 12 horas de vuelo en su expediente: “El socialismo será la peor porquería que se ha inventado incluyendo las canciones de Faraón Love Shady, pero sin duda potencia la creatividad. No teníamos agua y nos compramos un tanque, no teníamos luz y construimos una planta eléctrica, no teníamos internet y compramos internet satelital, no teníamos diarrea e inventamos la carne mechada de concha de plátano, y ahora que no hay vuelos desarrollamos nuestras propias alas. Yo empecé planeando con mi prepucio, pero eso solo me permitía avanzar unos pocos metros, así que con ayuda de la meditación y una leche vencida del CLAP muté en esto, un precioso pichón de emigrante venezolano. Todavía estoy en fase de práctica, pero en unas semanas espero poder buscarme un futuro en Canadá, Nueva Zelanda o Haití, con estas alas ya nadie me frenará”, concluyó el joven antes de que un GNB lo frenara de un plomazo.