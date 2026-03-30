Militar bicurioso aliviado de que dudar ya no es traición
El batallón Coronel Mostaza, en Maturín, está de fiesta porque su comandante, el capitán bicurioso Orlando Pérez Pelaez, celebró aliviado la decisión de Delcy Rodríguez de eliminar las consignas políticas de la Institución. Especialmente porque a partir de ahora dudar ya no es traición.
“Conchale, estimado ciudadano, yo me considero un tipo serio y discreto, pero hay unos compañeros que hacen que se me dispare el FAL, ¿sí me entiende?”, explicó Pérez, quien disfruta demasiado esposar y castigar ciudadanos inocentes. “Yo jamás me he considerado un hombre del tipo homosexual o bisexual, pero a veces uno tiene pensamientos lascivos que, versiale, me dejan ‘atención, firr’. Lamentablemente, estaba mal visto decirlo porque es bien sabido que uno de nuestros lemas es ‘dudar es traición’, pero por suerte ya eso se acabó. Ahora tenemos consignas menos políticas y más neutrales, como ‘Plata, erotismo o muerte, nos vendremos’, que me parecen más adecuadas a esta respetada institución” detalló Pelaez antes de revisar una notificación de “Busco tipo serio con sitio en Fuerte Tiuna” por VenApp.