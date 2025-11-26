Rockero y toyotero se pelean por últimos pantalones tubito en Zara
La tienda Zara del Sambil, fue testigo de un aparatoso altercado entre Omar Alberto Rojas, autodenominado “toyotero hasta la muerte”, y Jean Jason Colmenares, quien se describe como “rockero de pura cepa”, quienes se pelearon por los últimos pantalones super-ultra-slim XXS de la tienda.
Aprovechamos que nuestro pasante subpagado se encontraba viviendo escondido en los probadores del local para que tomara las declaraciones Rojas, quien contó su versión de los hechos: “Papi, yo vi ese pantalón primero y me fui a las manos por él, porque toyotero que se respeta no puede andar con pantalón ancho de viejo pargo, nosotros usamos puro tubito para reducir la fricción y mejorar la aerodinámica cuando estamos rustiqueando en la machito, ¿sí me entiendes? Además, quedan mejor con los mocasines Mario Hernandez, para que se vea la hebilla así bien nené”, afirmó Rojas, quien estaba esperando una transferencia de su papá para poder comprar la prenda.
Por su parte, Colmenares sugirió que los hechos fueron completamente diferentes: “No brother, esos pantalones estaban ahí sin dueño, no es culpa mía que el bobolongo ese tenía que esperar una transferencia de papi. Cuando los agarré empezó a amenazarme con unos abogados y una vaina, pero al final los terminó soltando porque no aguantó el olor de mi chaqueta que ha aguantado pogo parejo y acusaciones de estupro como nadie en este país”, concluyó Colmenares, mientras le preguntaba a nuestro pasante subpagado si tenía una hermana menor que le presentara.