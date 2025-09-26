OPORTUNIDAD: Banco vende dólares a tasa BCV en esta noticia de mentira

El Banco Central de Vender Todo Menos Dólares (BCV) oficialmente dio inicio a la venta de dólares a tasa BCV a todos y cada uno de los venezolanos, comercios y borrachitos de plaza. Así como lo lees, en esta noticia completamente ficticia, a partir de ahora no existe ningún tipo de límite, trámite burocrático o extorsión institucional que se interponga en el camino a la hora de adquirir divisas.



Muévelo, chamo, ¿qué estás esperando? Aprovecha, porque está es la única oportunidad que vas a tener. ¿O es que tu crees que de verdad los bancos van a vender a tasa BCV en el mundo real? Seguro crees en el niño Jesús, Santa Claus y el malandro Ismaelito también. Yo sé que parece imposible de creer –porque lo és– pero lo mejor que puedas hacer en este momento es agarrar tus ahorros, si es que tienes, robarle la pensión a tu abuela, el bono de guerra a tu tío el miliciano y dirigirte al banco para comprar todos los dólares que puedas antes de que termines de leer esta noticia, porque es el único universo imaginario en donde vas a poder. Bueno, a menos que los marines en el caribe se cansen de bañarse en la Orchilla y finalmente se prenda un peo, pero ese universo todavía no existe, así que olvídate de andar esperando, porque en el mundo real ya se te devaluó la quincena otra vez y eres 50% más pobre que cuando comenzaste a leer esta noticia. Que vaina, se acabó este texto y no compraste nada, bobo.