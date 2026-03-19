El gobierno nacional al mando de la presidenta encargada, temporal, transitoria, pero sin fecha de caducidad, Delcy Rodríguez, celebró la victoria de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol aprobando la idea de robarse los recursos para construir un Paseo de las Estrellas en honor a los jugadores que ganaron el título.

Así lo confirmó Rodríguez durante la celebración en Miraflores, frente a la asistencia de los únicos chavistas que –aún– no ha entregado a la CIA: “Yo estaba viendo las historias de los jugadores celebrando desde mi cuenta alterna, porque Cabrera es el uno de los poco que no me tiene bloqueada, y vi que Acuña sugirió que deberíamos hacer un paseo de las estrellas para conmemorar este hermoso logro deportivo que tan orgullosos nos está haciendo a los y las venezolanas. Por esa razón, estoy muy felíz de anunciar la aprobación de 780.000.000.000.000 de dólares, 400.587.144 kilos de oro y 900.000.000.000.00 millones de barriles de petróleo para construir media acera de asfalto con una pancarta de papel bond para conmemorar a nuestros héroes del deporte nacional”, detalló Rodríguez

mientras ordenaba escoltar a Tarek William Saab fuera del sitio porque no paraba de intentar robarse el micrófono para leer uno de sus poemas.