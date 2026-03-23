La presidenta interina, Delcy Rodríguez, anunció este fin de semana un nuevo racionamiento eléctrico para todo el país y Guatire, enfatizando en que este racionamiento será un plus de horas sin luz además de los apagones que desde 2006 existen en el país.

Rodríguez, quién es la presidenta interina elegida por el gobierno para recibir las mentadas de madre de 30.000.000 de venezolanos, comentó a los medios: “Desde hoy y por 45 días o más, tendremos racionamiento eléctrico además de los apagones para todos los estados de Venezuela, excluyendo obviamente, Caracas. El racionamiento será los 7 días de la semana y los 30, 31 o 32 días del calendario, cuando haya un apagón en su zona, puede tranquilizarse porque es solo un apagón, ya sabe que después del apagón, le toca racionamiento y así todos los días. Esto lo hacemos porque entraremos en época de sequía y porque el sol, los enemigos de Venezuela que NO son Estados Unidos, María Corina, la fotosíntesis y los imbéciles que gobernaban Venezuela antes de mí se confabularon para que nuestro sistema eléctrico sea una completa basura. Sin embargo, nuestro presidente amigo, hermano y casi algo, Donald Trump, ya avanza en la recuperación del Guri para que nuestro país no sufra de los apagones que lo han estado azotando por casi 30 años de gobiernos estúpidos que no quisieron trabajar de la mano de nuestros hermanos de Estados Unidos, que Dios los bendiga”.