VTV: Trabajador falta de respeto, abusador y desconsiderado exige sueldo que alcance para comida, transporte y ropa limpia

Esta mañana un trabajador golpista, neoliberal y profundamente antirrevolucionario salió irrespetuosamente a las calles para exigir, bajo la influencia del imperialismo norteamericano, un desconsiderado aumento de sueldo que le alcance para lujos de la burguesía como comida, transporte y ropa limpia.

Enviamos a nuestro pasante revolucionario hasta las adyacencias del ministerio del trabajo para tomar las declaraciones de este terrorista de estado de la tercera edad, quien generó un intento golpista con su peligrosa cartulina de papel bond: “Conchale, ¿cómo es posible que un profesor universitario esté ganando un dólar mensual mientra Delcy anda estrenando trajecitos fosforescentes que cuestan una fortuna mientras nosotros tenemos que hacer fotosíntesis para sobrevivir? Tampoco exijo mucho, sólo lo necesario para hacer mercado, pagar servicios, invitarle unos traguitos a una jubilada de vez en cuando… Que bueno, eso ahorita es una fortuna, pero ahí vamos viendo, ¿verdad?”, detalló el descarado trabajador con sus labios secos de avaricia, su ropa sucia de las inmundicias del capitalismo y su abdomen flaco tras expulsar toda la empatía revolucionaria de sus entrañas.