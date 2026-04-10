Pensionados protestan disfrazados de marines para que la PNB no les haga nada
Las calles de Caracas se inundaron esta semana, sorpresivamente no por diez minutos de lluvia, sino por miles de trabajadores, pensionados y señores obligados a vender fotopies para sobrevivir. Todos salieron a marchar exigiendo un salario digno vistiendo uniformes de marines americanos con el objetivo de paralizar por completo a los funcionarios de la PNB.
El señor Oswaldo Contreras, quien cobra una pensión de 130 bolívares y sobrevive gracias a la fotosíntesis, nos comentó más acerca de la ingeniosa estrategia: “Es que los policías pueden oler la falta de derechos humanos a kilómetros de distancia, ven un estudiantes o un pensionado y se alborotan, se vuelven locos. ¡Ah, pero ven este uniforme de marine gringo y automáticamente se paralizan! ¿sí ves? También hay compañeros que optaron por otras técnicas neutralizantes, como repelerlos con una corneta a todo volumen reproduciendo el último disco de Chyno y Nacho, mientras que otros se disfrazaron de pollo en brasa para distraerlos mientras los demás cruzamos la barricada”, detalló Contreras, mientras un contingente entero de la PNB comenzaba a convulsionar tras ver su uniforme.