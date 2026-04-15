Aunque superar la carrera de Roque Valero es un hito del que sólo puede presumir el 99,99% de la población mundial, a día de hoy Camburino Bananino, reconocido actor ficticio de Frutinovelas como Fresa Salvaje, Fruta Bendita y Mi Yuca Bella, también puede festejar de esta proeza gracias sus memorables y celebradas interpretaciones como el cambur infiel.

Obligamos a nuestro pasante subpagado a pagar ChatGPT Plus Ultra Max Premium VIP Exclusiva Erotic Pack de su propio bolsillo para lograr tomar las declaraciones de Bananino, quien nos aseguró: “La verdad no me sorprende porque cada papel que interpreto, desde el cambur infiel hasta el topocho incomprendido, lleva una carga emocional más grande que lo que sea que intentó Roque en Bolívar: El Hombre de las Dificultades. Por eso considero que superarlo fue sólo una consecuencia natural de mi fibroso y potásico talento ante las cámaras inexistentes dentro de los servidores de OpenAI. Esas que generan mis intensas y eróticas escenas junto a Fresita, esas que mantienen pegados frente a sus teléfono a millones de niños, adultos y abuelos, esas que les desarrollan hemorroides por estar tanto tiempo sentados en el baño”, detalló el reconocido actor, mientras ChatGPT generaba una imagen de Bananino sin concha para acosar a nuestro pasante.