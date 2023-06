Portada's se queda sin televidentes luego de que peluquera aprendiera a cambiar el canal

Reportes internos de Venevisión causaron pánico entre sus ejecutivos luego de revelar que que Portada’s, el único programa de farándula suficientemente valiente como para invitar a Aran One, recientemente se quedó sin su único televidente a nivel nacional. El reporte detalla que este catastrófico bajón en la audiencia es culpa de Mildred Gutierrez, una peluquera caraqueña que, luego de 15 años, finalmente aprendió cómo cambiar el canal en su negocio.

Nuestro pasante subpagado entrevistó a la señora Gutierrez, quién tiene más de una década dedicada a cortar las puntas y hacer las mechas en su negocio: “Ay no, gracias a Dios finalmente pude cambiar ese canal gracias a un cliente que me enseñó, tu sabes como son los jóvenes de ahora con la tecnología. De verdad no tienes idea de la cantidad de clientes que he perdido porque se sientan ahí a esperar su turno y de repente sale Aran One a cantar en esa vaina y se me van todos furicos. Yo no entiendo ni por qué lo invitan tanto, ¿ese muchacho no tiene más oficio? Aunque siendo honesta, el otro día hicieron un tutorial para inyectar botox a base de yuca y aprendí bastante”, concluyó Gutierrez, mientras nuestro pasante le pedía dinero para el pasaje de regreso a la oficina.

Aunque los directivos de Venevisión –quienes se graduaron de comunicación social ayer– convocaron una reunión de emergencia para analizar las posibles soluciones, el rating del programa se mantiene a cero puntos en todo el territorio nacional, mientras su principal competidor, Televen, se ganó la fidelidad de Mildred Gutierrez gracias al exitoso programa Caso Cerrado.