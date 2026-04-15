Trump y el Papa confirmados para La Velada del Año

El reconocido streamer español, Ibai Llanos, confirmó que la pelea estelar de la próxima Velada del Año será protagonizada por el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, contra el Sumo Pontífice Papa León XIV, quienes resolverán sus diferencias ideológicas con una contienda geriátrica en el ring.

“Estamos muy emocionados porque es la primera vez que tenemos un contrincante geriátrico, decrepito, prácticamente senil y también al Papa”, detalló Llanos durante el anuncio oficial. “También nos genera mucha ilusión pensar que esta batalla de titanes dopados de Ensure y fororo evitará que Estados Unidos bombardee el vaticano por no apoyar la guerra en Irán, o que el Vaticano no organice unas cruzadas contra el estado de Florida por todos los pecados que se cometen en esa tierra satánica”, concluyó Llanos, mientras anunciaba el encuentro entre El Prieto y Reke.