Venevisión, el canal de televisión abierta más importante de Socopó, demostró que mantenerse a la vanguardia comunicacional del país va más allá que sólo transmitir a color, estrenando la nueva película “Michael”. Sin embargo, debido a una pequeña confusión descargando los torrents, transmitieron erróneamente la película del Moreno Michael.

Adalberto Cisneros Cisneros, encargado de la adquisición de producciones cinematográficas piratas para el canal y el nepobaby más fracasado del país, ofreció detalles acerca del honesto error: “Cónchale, mano… Michael Jackson, el Moreno Michael, es la misma vaina, ¿sí o no? Cualquier se confunde después de media botellita de ron. Yo le di descargar a la que decía Michael (2026) HD.Rip.Crack.1080-Juanga+Luismi+ElChacalito.mp4 y confié en lo que tenía que confíar. Igual por ahí vi que original está como malosa, no tiene ni una escena erótica en Neverland ni un sólo viaje a la Isla de Epstein. De paso el Moreno Michael siempre ha dado risa y no andaba tocando niños, entonces no entiendo la quejadera de la gente”, detalló Cisneros, mientras accidentalmente llenaba toda la base de datos del canal con virus bajando música de Calle Ciega por Ares.