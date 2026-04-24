Mientras cientos de miles de fanáticos llenan las salas del cine de “Michael” alrededor del mundo, homenajeando su legado bailando el moonwalk durante la proyección, la escena post-créditos de esta energizante biopic reveló algo aún más impresionante, y es que Jeffrey Epstein tendrá una aparición en la secuela “Michael 2: Jackson”.

Conversamos con José Andrés Angulo, quien salió impresionado, emocionado de la función: “Chamo, esta película es una locura, te muestra toda su vida, lo difícil que fue su infancia y cómo logró superarlo todo gracias a la ayuda de los Avengers, los Backyardigans y Jesucristo. Es que te lo digo, son los mejores cameos que he visto en mi vida. Y la mejor parte es que la escena post-créditos confirmó que Thanos, Dr. Doom y Jeffrey Epstein volverán en la secuela, donde seguro van a luchar contra todos esos niños reptilianos que intentaron dañar la reputación de estos grandes e intachables hombres que tanto le dieron a la humanidad”, detalló Angulo, quien asistió a la sala de cine con un cosplay de Michael Jackson en 1983, con el icónico guante de diamantes y blackface incluído.