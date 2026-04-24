Escena post-créditos de "Michael" revela que Epstein aparecerá en la secuela
Mientras cientos de miles de fanáticos llenan las salas del cine de “Michael” alrededor del mundo, homenajeando su legado bailando el moonwalk durante la proyección, la escena post-créditos de esta energizante biopic reveló algo aún más impresionante, y es que Jeffrey Epstein tendrá una aparición en la secuela “Michael 2: Jackson”.
Conversamos con José Andrés Angulo, quien salió impresionado, emocionado de la función: “Chamo, esta película es una locura, te muestra toda su vida, lo difícil que fue su infancia y cómo logró superarlo todo gracias a la ayuda de los Avengers, los Backyardigans y Jesucristo. Es que te lo digo, son los mejores cameos que he visto en mi vida. Y la mejor parte es que la escena post-créditos confirmó que Thanos, Dr. Doom y Jeffrey Epstein volverán en la secuela, donde seguro van a luchar contra todos esos niños reptilianos que intentaron dañar la reputación de estos grandes e intachables hombres que tanto le dieron a la humanidad”, detalló Angulo, quien asistió a la sala de cine con un cosplay de Michael Jackson en 1983, con el icónico guante de diamantes y blackface incluído.