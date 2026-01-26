REPORTE: Tú eres el único pelabola que no viajo para el concierto de Bad Bunny

Fuentes oficiales cercanas a ti nos informaron de que eres tremendo pelabola y por eso no estás viajando a otro país para ver un concierto de Bad Bunny —o Benito como le decimos sus panas más cercanos—, y que además, no solo eres el único que no va a verlo en Medellín, sino que hasta tus papás van pero no te dijeron nada para que no empezaras con la preguntadera.

Todos tus amigos, incluso los que te deben plata, mágicamente lograron reunir dinero para tripear al ritmo del conejo malo mientras a ti te toca ver a Aran One en algún evento de una gobernación. Y por si no fuera suficiente también entrevistamos a tu mejor amigo: “Ese bicho es rolo de perdedor, ¿cómo no va a tener unos dos mil dolaritos para ir aunque sea a Medellín a ver a Bad Bunny?, por eso tenemos un grupo de Whatsapp aparte sin él y cuando lo vemos fingimos estar en su misma clase social, a veces hasta nos quejamos del precio del dólar para ser empáticos, obviamente todo el grupo gana en oro sólido o acciones en Nvidia”, aseguró tu mejor amigo antes de caerse a latas con tu mamá mientras sonaba WELTiTA.