Justin Bieber pone Aló Presidente durante su show de Coachella

El regreso de Justin Bieber al escenario del Coachella terminó en un maratón de televisión venezolana luego de que el cantante pasara todo el show reproduciendo episodios de Aló Presidente en YouTube.

El artista, que volvía de pasar una temporada en el barrio caraqueño 23 de Enero, convirtió su show en una lección política para todos los presentes, quienes luego de ver Aló Presidente, videos de las protestas en Venezuela y analizar la devaluación del bolívar, más nunca votarán por un comunista, ni por un barinés.

La propuesta de Justin no se limitó al episodio donde Chávez expropia a lo loco, también incluyó momentos estelares como cuando Chavez se puso una leche en la cabeza y cuando se cayó de una bicicleta, así como también los cameos de Sean Penn, Julio Iglesias y Vicente Fernández. Pero para no cerrar el evento con la energía baja, terminó su show con el episodio final de La Mujer de Judas, causando euforia entre los presentes.