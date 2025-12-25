Sifrina celebra Navidad en pijama como si no estuviera a 40º en Maracaibo

La tendencia estadounidense de recibir la Navidad en pijama, disfrutando de un delicioso chocolate caliente junto a la chimenea, ya llegó a la casa de Esthephanny Colmenares, una sifrina maracucha, quien adoptó esta nueva tradición como si la ciudad no sufriera de 40º de calor y un 500% de humedad, derritiendo todo el poliéster en su camino.

Mientras se bebía 7 litros de agua para reponer todo lo que ha sudado hasta ahora, Colmenares explicó: “Papi ve, eso de andar comprando estrenos en diciembre es niche, porque vos sabéis que uno, el pudiente, se compra su ropita todo el año ahí en Galerías. Por eso aquí en la casa andamos estilo americano, estilo Nueva York, ¿sí me explico? Con nuestra pijamita bien cachúa. Al final del día el calor es mental y hasta pasajero, pero las fotos en Instagram son para toda la vida. Además, nosotros tenemos los aires acondicionados prendidos 24/7 a toda mecha, por eso la sensación térmica aquí adentro es apenas 38º, ni se siente el calor”, aseguró la joven marabina, mientras Mimi, el poodle de la casa a quien también obligaron a usar pijama, sufría un infarto por el calor.